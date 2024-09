L’asta finita contro il cavo elettrico poi la scossa fatale Amelia sotto choc per la morte di Fausto Ceccarelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Cetona (Siena), 17 settembre 2024 – Un cacciatore è rimasto folgorato in mezzo ad un campo, ieri mattina poco dopo le 10 a Cetona. Una tragica fatalità perchételescopica che aveva portato come richiamo per i colombacci ha toccato il filo della medio-alta tensione. Unaterribile, che non ha lasciato scampo a, 47 anni, diin provincia di Terni.per la ’botta’ ricevuta anche l’amico di 61 anni, che abita invece a Narni, ma ce l’ha fatta a riprendersi. E’ atterrato l’elisoccorso Pegaso 2 per prenderlo e portarlo all’ospedale delle Scotte. Sulla ricostruzione dei fatti sono al lavoro i carabinieri della stazione locale e i loro colleghi forestali di Chiusi, primi ad accorrere sul luogo della tragedia. Una passione forte, quella della caccia. E per i cani.