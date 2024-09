L’ad percassi Stadio e Champions Orgoglio per la città

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) "Giocare nella nostra casa completamente ristrutturata è motivo di grande. Questo nuovoè un capolavoro, risultato straordinario: abbiamo realizzato un progetto carico di significati anche per il territorio. Dietro c’è stato un grande lavoro". Parole dell’amministratore delegato nerazzurro Luca(nella foto), intervenuto in diretta a “La Politica nel Pallone“ su Rai Gr Parlamento.ha parlato anche del debutto inLeague giovedì sera, a Bergamo alle ore 21, contro l’Arsenal. "Affrontiamo una squadra fortissima come l’Arsenal ben consapevoli che sarà molto dura, ma è una sfida che rappresenta un’ennesima serata eccezionale per la storia del nostro club".F.C.