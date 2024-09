La difesa sotto esame Modulo a tre che fare? E Pongracic torna in gioco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il tema della settimana è chiaro. Lo è stato anche durante la sosta, ma la fragilità difensiva mostrata nel primo tempo della sfida di Bergamo per la Fiorentina non può che essere l’ennesima riprova. L’equilibrio non c’è, gli automatismi non funzionano. Al di là della fiducia post partita mostrata da Palladino qualche domanda è giusto cominciare a porsela. Si è lavorato quindici giorni su un terzetto difensivo che fa fatica a marcare dentro l’area. Pochi centimetri (De Gea non aiuta nelle uscite, sembra preferire rimanere fra i pali), poca abitudine a lavorare sul duello individuale. Fatica enorme ogni qual volta l’Atalanta premeva il piede sull’acceleratore. Tre gol presi in venticinque minuti, potevano anche essere il doppio nella ripresa. In totale sono 10 gol subiti in sei partite ufficiali.