Kim Jong-un alza la tensione tra le due Coree Vuole cambiare la Costituzione per definire Seul il nemico principale di Pyongyang

(Di martedì 17 settembre 2024) La Corea del Nord terrà il 7 ottobre una riunione chiave dell’Assemblea suprema del popolo, organo legislativo del regime di KimUn, per emendare lain termini bellicosi rispetto alla Corea del Sud, la quale non sarà più indicata come un possibile partner per l’unificazione, a un “invariabile”. Lo riferisce l’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. “L’11ma sessione della 14,a Assemblea Suprema del Popolo (SPA) si terrà ail 7 ottobre”, secondo quanto ha comunicato il giornale ufficiale del Partito dei lavoratori coreani, il partito unico del regime nordcoreano. Durante una riunione dello stesso organo a gennaio, il leader nordcoreano ha ordinato di rivedere laperla Corea del Sud come “invariabile” e codificare l’impegno a “occupare completamente” il territorio sudcoreano in caso di guerra.