Juventus-PSV gol splendido di Yildiz | il più giovane bianconero di sempre in Champions VIDEO

E' un golquello di Kenanin-PSV. Con la maglia numero 10 sulle spalle e all'esordio in carriera inLeague, l'attaccante turco tira fuori dal cilindro un tiro a giro all'angolino che ricorda quelli di Alessandro Del Piero, dal quale ha ereditato il numero di maglia e anche l'esultanza con la linguaccia. Non solo: c'è il record tolto proprio allo storico capitano, quello di giocatore piùa segnare in questo torneo con questa maglia. Di seguito ecco il. https://ffedge.streamff.com/uploads/1be7f683.mp4