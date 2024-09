In un appartamento di Seregno 93 chili di cocaina del valore di 4 milioni di euro | un arresto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024)(Monza e Brianza), 17 settembre 2024 – Maxi sequestro di droga in Brianza dove uomo di 31 anni, di nazionalità albanese, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per traffico di stupefacenti. Secondo quanto emerso nel suodi(in provincia di Monza e Brianza) gli agenti hanno sequestrato 93di, per undi circa 4di. L'operazione della Questura di Milano è scattata nella notte tra domenica e lunedì, nell'ambito di un'indagine sul traffico di droga e lo spaccio nelle piazze delle province di Monza e Milano, coordinata dalla Procura di Monza.