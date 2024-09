Il mistero della Orte di Matacena | riesumati i corpi dell’ex deputato e della madre indagata la seconda moglie

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 17 settembre 2024) Non è ancora un capitolo chiuso la vicenda legata alla mdi Amedeo, l’ex politico reggino deceduto nel settembre di due anni fa a Dubai, dove si trovava da latitante per sfuggire a una condanna come referente politico dei clan di ‘ndrangheta di Reggio Calabria. Ufficialmente, la causa del decesso fu attribuita a un arresto cardiocircolatorio, un infarto, come dichiarato nei giorni successivi. Tuttavia, questa versione non ha mai del tutto convinto gli inquirenti, che hanno aperto un fascicolo per indagare più a fondo sulla vicenda. La Procura di Reggio Calabria ha quindi deciso di disporre la riesumazionesalma per eseguire un’autopsia e verificare le reali cause