Il Fraschini esce dalle sue mura | Una stagione su misura per tutti

(Di martedì 17 settembre 2024) Si alza il sipario sulla nuovadel Teatrodi Pavia. Dopo il successo del cartellone dedicato ai 250 anni di storia del teatro, l’obiettivo ora è tornare ai numeri pre-pandemia grazie al palinsesto "i volti del teatro". Questasi distingue anche per la sua nuova identità grafica: il titolo appare come un riflesso in uno specchio, simbolo identitario che rappresenta il teatro. Chi lo osserva percepisce di essere uno dei tanti volti del. Per il direttore generale Francesco Nardelli "dagli artisti sul palco ai tecnici, agli spettatori, chi ha a che fare con il teatro è una parte di esso". Nardelli, ci può spiegare meglio? "L’idea è rappresentare l’aspetto multidisciplinare del nostro teatro. Ci rivolgiamo ai più piccoli con spettacoli dedicati, agli adolnti con un palinsesto pensato per loro, e agli adulti con un cartellone mirato.