Forlì ora sotto con la Supercoppa In palio derby e pass per i sogni

(Di martedì 17 settembre 2024) La Pallacanestro 2.015 si prepara a vivere il primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. Tra sabato e domenica, infatti, il Modigliani Forum di Livorno ospiterà l’edizione 2024 dellaLnp, alla qualeprenderà parte insieme ad altre tre quotate formazioni di A2. Di fatto, le migliori squadre delato campionato. I biancorossi andranno a caccia del titolo in qualità di vincitori della Coppa Italia 2024 di serie A2. Ci saranno poi Orzinuovi (finalista2023, in sostituzione di Trapani, promossa in massima serie), Fortitudo Bologna (finalista tabellone Argento dei playoff) e Cantù (finalista del tabellone Oro). La ‘due giorni’ di Livorno scatterà alle 14 di sabato con la prima semifinale, che vedrà protagoniste Cantù ed Orzinuovi. Alle ore 18.30, poi, sarà il turno dell’Unieuro, che se la vedrà con la Fortitudo nel primo gustosodel nuovo anno.