(Di martedì 17 settembre 2024) Il gruppo americano Meta, proprietario di, ha annunciato un divieto globale per i, con l'obiettivo di limitare qualsiasi potenziale "attività di interferenza straniera". Questa misura arriva in un momento di crescenti tensioni geopolitiche e preoccupazioni per l'influenzatica dellaa all'estero.Meta ha dichiarato che tale decisione è stata presa per proteggere l'integrità delle sue piattaforme e prevenire la diffusione di propaganda o contenuti che potrebbero influenzare l'opinione pubblica in altri Paesi. La società ha già messo in atto sistemi di controllo sui contenuti provenienti daifinanziati da governi, ma questo nuovo provvedimento rappresenta un ulteriore passo avanti per contrastare le interferenze straniere, in particolare quelle attribuite allaa.