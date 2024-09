Dramma al palasport 17enne colto da malore sul campo da basket | salvato dal defibrillatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 – Doveva essere un pomeriggio di sport e serenità come tanti, in palestra a giocare ainsieme ai compagni di squadra della Sba Arezzo. Al contrario, si è trasformato in un pomeriggiotico quando un giovane atleta,, si è accasciato, colpito da un grave. Sono stati minuti di terrore per chi si trovava sul parquet. Momenti in cui è difficile mantenere il sangue freddo, eppure un dirigente, formato all’utilizzo del, ci è riuscito: ha preso l’apparecchio e lo ha utilizzato, salvandogli la vita. Nel frattempo al palazzetto dello sport alle Caselle è arrivato il 118, che ha portato il giovane all’ospedale San Donato. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.