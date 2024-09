Dove mangiare la mooncake per la Festa di metà autunno cinese Cinque indirizzi a Milano

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 17 settembre 2024) Quest'anno si celebra dal 15 al 17 settembre, il periodo in cui nel 2024 cadono il 15, 16 e 17esimo giorno dell'ottavo mese del calendario lunare. Si tratta delladi, una ricorrenza significativa per la comunitàche ha in questi dolcetti, "torte della luna", il suo simbolo più conosciuto. La mooncacke è caratterizzata da un guscio di frolla farcito con un impasto a base di fagioli rossi e pasta di semi di loto - ma ci sono tantissime variazioni sul tema -,viene spesso inserito un tuorlo d'uovo d'anatra intero che rappresenta la luna piena e che in superficie viene decorato con intagli e forme che simboleggiano longevità e armonia.