Controllate sotto lo zerbino La nuova tecnica dei ladri d’appartamento | come funziona e cosa notare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 17 settembre 2024) I, si sa, sono sempre in agguato. E ogni volta, per entrare nelle nostre case, se ne inventano una più del diavolo. Sono tanti i sotterfugi e le tecniche utilizzati, ad esempio, per capire se siamo in casa oppure se la nostra abitazione è un buon obiettivo o meno, magari per la presenza di un pubblico ufficiale. Esiste un vero e proprio codice con alcuni simboli comprensibili ai malintenzionati che condividiamo qui. E poi c’è anche una truffa tornata in voga recentemente. A Roma, ad esempio, quest’estate ci sono stati molti furti e tra i metodi impiegati dai criminali c’è anche il ‘trucco’ dei biscotti. Se quando rientrate a casa trovate biscotti, o cracker,il tappetino davanti alla porta d’ingresso allora dovreste iniziare a preoccuparvi.