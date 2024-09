Commissione Ue ecco le scelte di von der Leyen | sei vicepresidenti esecutivi A Fitto la delega a Coesione e Riforme

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Strasburgo, 17 settembre 2024 – Ursula von derha presentato la sua squadra. Raffaelesarà vicepresidente esecutivo dellaeuropea conallae alleè attualmente ministro per gli Affari Europei e Pnrr nel Governo italiano. "Raffaelesarà responsabile per la politica di, lo sviluppo regionale e le città. Porterà la sua grande esperienza per modernizzare e rafforzare gli investimenti per lae le politiche di crescita", le parole della presidente della Commisione europea. epa11609091 President of the European Commission, Ursula von der, arrives at the Conference of Presidents meeting at the European Parliament in Strasbourg, France, 17 September 2024.