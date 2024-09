Chi era Beppe Menegatti regista teatrale e amore di Carla Fracci

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 17 settembre 2024)è stato un importante. Compagno di vita della leggenda della danza,, rimase con lei fino alla morte della donna, avvenuta nel maggio del 2021. Nato a Firenze il 6 settembre del 1929, si appassionò al palcoscenico in giovane età. Seguì i corsi della prestigiosa Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico”, che gli riconobbe la borsa di studio. Essenziale nella sua carriera la collaborazione con il mentore Luchino Visconti, avviata a metà degli anni ’50. Per il grande autore fu assistente alla regia in numerosi spettacoli. Collaborò anche con Eduardo De Filippo, Vittorio De Sica e Luigi Squarzina.