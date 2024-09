Chef Vincenzo Volpe il ricordo di Paolo Mati | In cucina fino all’ultimo giorno Quello che siamo è grazie a lui

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Pistoia, 17 settembre 2024 – Il lutto per la scomparsa, a soli 42 anni, delloha suscitato grande commozione in tutta la provincia visto che è un personaggio particolarmente conosciuto per la qualità dei prodotti sempre messi nei propri piatti. Dal 2013,al 19 settembre dello scorso anno quandofu colpito da un grave malore, è stato lodi Toscana Fair, il ristorante di1909 che oramai è apprezzato a livello regionale. «È arrivato qua da noi in un momento delicato, subito dopo l’apertura del ristorante – afferma, titolare di Toscana Fair –. Incontrai Pier Angelo Barontini dopo aver parlato con decine die, sapendo che c’era anche lui in ballo, mi disse di non farmelo scappare. Fin dal primo momento ha creduto in questo progetto e, ogni, non ha mai mollato ed è arrivato a mettere in piediche oggi