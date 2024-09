Cercapersone manomessi? Ci sono infiltrati | attacco in Libano la rivelazione di Caracciolo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) "È una retrocessione tecnologica, siamo passati dallo smartphone al, scelto da Hezbollah come mezzo di comunicazione dopo che Nasrallah (il leader, ndr) ha detto di lasciar perdere i telefoni": Lucio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, lo ha detto a proposito dell'hacker avvenuto oggi, martedì 17 settembre, a Beirut, in, e a Damasco, in Siria. I dispositivi in uso ai membri del movimento libaneseesplosi ferendo centinaia di persone e uccidendone 15, tra cui una bambina di 10 anni. L'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu ha negato responsabilità di Tel Aviv. Nonostante questo, però, Hezbollah è convinto della colpevolezza di Israele, annunciando anche una "giusta punizione".