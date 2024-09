Brucia la discarica abusiva Sacchi pieni di scarti tessili | Sostanze tossiche nell’aria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Incendio nella tarda serata di domenica 15 settembre in via Larga, nel punto adiacente all’edificio dell’impianto di depurazione del Consiag. Are, intorno alle ore 22, una notevole quantità dineri abbandonatimente, colmi di. Accanto a questi la carcassa di un furgone parcheggiato che a quanto pare ha preso fuoco per le fiamme che si sono propagate dal rogo. Attualmente l’area dei resti dell’incendio è delimitata con un nastro bianco e rosso ed è sotto sequestro per le indagini che possano chiarire cause e responsabilità. Quellaera già stata segnalata il 9 agosto scorso dai volontari di Legambiente Quarrata, quando il tecnico di Alia Paola Puccinelli si era occupata personalmente del territorio quarratino.