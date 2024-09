Weekend intenso per i giovani amaranto impegnati in diverse competizioni e amichevoli

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 16 settembre 2024) Report deldel settorele: 14-15 settembre 2024 Torneo Rever Iconic Sabato 14 settembre si è svolta la preview del Torneo Rever Iconic, che ha visto coinvolte numerose squadre delle categorie 2015 Professionisti e 2014 Dilettanti. Dopo una fase preliminare, il torneo si è suddiviso in quattro gironi: Girone Oro: Affrico, OlmoPonte Santa Firmina, Chiusi. Girone Argento: Pontedera, Figline, Arezzo. Girone Bronzo: Cortona C., Foligno C4, Accademia Arezzo. Girone Future: Fontanelle, Tavernelle, Castel del Piano. I primi classificati dei quattro gironi sono stati: Affrico, Pontedera, Cortona C. e Fontanelle. L’evento ha rappresentato una grande occasione di divertimento e aggregazione, con una giornata all’insegna dello sportle.