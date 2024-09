Va in vacanza e lascia il cane legato alla recinzione | interviene il rifugio per animali – VIDEO

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nella mattinata di ieri, un dipendente di unpera Spijkenisse, nei Paesi Bassi, si è imbattuto in unto solo davanti unafuori dloro struttura. Inizialmente, lo staff delsperava che l’animale fosse statoper disperazione, magari da qualcuno che non più in grado di prendersene cura o che, addirittura, fosse scappato e qualcuno lo avesse trovato eto lì. La verità che è emersa si è rivelata, però, ben più triste e sconcertante. Il proprietario, in realtà, aveva abbandonato ilperché doveva andare ine non poteva portarlo con sé. Unha trovato unabbandonato e(Pixabay) – Notizie.comI dipendenti delhanno condiviso quanto visto sui social media, aggiungendo un messaggio toccante e undelal recinto.