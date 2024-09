UeMacron candida Sejourné commissario

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 16 settembre 2024) 12.25 Il presidente francese Macron hato comeUe il ministro degli Esteri uscente Stephane, dopo le dimissioni di Breton. Il presidente Macron "ha sempre difeso l'obiettivo per la Francia di un portafoglio chiave"nella Commissione"centrato sui temi della sovranità industriale,tecnologica e su quello della competitività europea".Così una nota in cui l'Eliseo ringrazia Breton per il lavoro svolto e spiega che il coinvolgimento di"permetterà di portare avanti l'agenda della sovranità Europea".