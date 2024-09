Toghe e diritto di critica | c’è anche quello del governo non solo quello dei magistrati

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) In una democrazia stabilizzata, qual è la nostra, vige un amplissimodida parte dei. Assistiamo ogni giorno ad esternazioni, singole e collegiali, di procuratori (di più) e di giudici (meno), in servizio e in quiescenza, delle loro rappresentanze: contro politiche, leggi, riforme; contro semplici progetti del potere esecutivo. Parlano e straparlano lefamose e quelle meno, occupano spazi mediatici, grandi e piccoli. Talvolta se ne servono perché, presto o tardi, la fama – io penso a quella omerica – apra loro le porte della politica, per riportare tesi e teoresi sui banchi parlamentari, quasi sempre di sinistra. Ildidei? Comunica l’Anm, il sindacato di giudici e pubblici ministeri: orba di qualsiasi continenza.