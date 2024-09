Spaccio furti e non solo a Roma Est raffica di denunce

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – I Carabinieri della StazioneAlessandrina, con il supporto di altre pattuglie della CompagniaCasilina, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio nei quartieri Alessandrino, Casilino e Torre Maura, finalizzato alla prevenzione e alla repressione della criminalità diffusa nelle aree urbane di periferia, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto diLamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.