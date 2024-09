Quando sei popolare i delinquenti ti sparano

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 16 settembre 2024) ‘seitidavvero e cercano di colpirti da ogni angolazione! Non lasciare mai che quei bastardi ti buttino giù”. A dirlo, anzi a scriverlo è l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul social Truth, dopo che ieri a Palm Beach un uomo è stato arrestato vicino al campo di golf di proprietà del tycoon con un fucile. Per l’Fbi si è trattato di un tentato omicidio. Aggiornamento ore 12.49 ”E’ stata sicuramente una giornata interessante!”, ha continuato Trump, esprimendo un ”ringraziamento a tutti per la vostra preoccupazione e i vostri auguri”.