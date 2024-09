Proroga delle vetrofanie Il Comune ora ci pensa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sono oltre 40mila i fiorentini in attesa di capire se, da fine settembre, Palazzo Vecchio prorogherà leper la sosta gratuita nelle zone blu promiscueZcs in tutto il territorio comunale. Il bollino, di colore diverso a seconda della Zona controllo sosta, consente ai residenti di usufruire di questa possibilità, mentre l’automobilista che parcheggia il proprio mezzo soltanto nel suo quartiere potrà continuare a esporre la fotocopia della carta di circolazione. Servizi alla Strada, dunque, prima di comunicare ai diretti interessati lao meno del progetto è in attesa di capire cosa deciderà la Direzione Mobilità che, tra oggi e domani, dovrebbe sciogliere la riserva. Il servizio di rilascio della vetrofania è rivolto esclusivamente ai residenti deldi Firenze e non ai domiciliati né ai residenti dei Comuni della Città metropolitana di Firenze.