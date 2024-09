Probabili formazioni Roma-Udinese | quinta giornata Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ledi, match delladi. Il fischio d’inizio è in programma alle 18:00 di domenica 22 settembre nella cornice dello stadio Olimpico. Momento difficile per i giallorossi di Daniele De Rossi che hanno accumulato solamente tre punti nelle prime quattro partite di campionato. Nella seconda apparizione casalinga Dybala e compagni cercano la prima vittoria stagionale davanti ad un pubblico che come sempre ha risposto presente. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky, oltre che in streaming su NOW. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Daniele De Rossi e Kosta Runjaic, a partire dal primo minuto di gioco.– Qualche dubbio per De Rossi che perde per infortunio Alexis Saelemaekers. Kone, Cristante e Pisilli a centrocampo. Dybala e Dovbyk coppia d’attacco. Panchina per Soulè.