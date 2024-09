Portogruaro – San Donà prima demolizione cavalcavia autostrada

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 16 settembre 2024) Entrano nel vivo i lavori per la costruzione della terza corsia nel tratto di 25 chilometri trae Sandi Piave con la realizzazione dei dieci. Infatti, nella notte tra sabato 21 settembre e domenica 22 verrà abbattuto il primo manufatto che collega Pradipozzo a Lison in comune di(via Statuti). Il programma prevede inoltre già nei prossimi mesi la realizzazione dei lavori in corrispondenza deldi via Grassaga, in comune di Sandi Piave, deldella S.P.60 (via Paludi), in comune di Annone Veneto, deldella S.P. 163 (via Callunga) e deldi via Vittoria, in comune di Cessalto. A seguire, saranno avviati i lavori sugli altri cinque, compresi nell’appalto: via Gonelle, via Donegal e via Dante, in comune di Cessalto, via Frassinella e via Maute, in comune di