Pino D’Angiò fuori l’EP Funky Maestro con tre inediti

(Di lunedì 16 settembre 2024), l’ultimo progetto inedito di, un EP realizzato in collaborazione con il giovane artista Kashmere, l’ultimo progetto inedito di. Distribuito da Artist First, è un EP che raccoglie gli ultimi quattro brani scritti e prodotti da, prima della scomparsa avvenuta lo scorso 6 luglio. Nato nel 1952 e originario di Pompei,è considerato una vera e propria icona della musica degli anni ’80. Il suo nome rimane legato, nel nostro paese, soprattutto al funk, essendo riconosciuto come uno dei pionieri del genere, e alla cosiddetta “italo disco”. Negli anni, ha sperimentato, con le sua musica, diversi generi musicali che l’han portato a calcare palcoscenici europei e americani e ad ottenere riconoscimenti prestigiosi come il “Rhythm & Soul Music Awards” ricevuto nel 2001 negli Stati Uniti.