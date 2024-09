Pierluca Mariti 25 marzo 2025 a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 16 settembre 2024) Con un passato da giurista pentito e manager in una multinazionale, alla soglia dei trent’anni, poco prima della pandemia,ha deciso di rispolverare la sua mai sopita passione per la comicità e l’intrattenimento e in pochissimo tempo è diventato uno dei più seguiti stand up comedian italiani. Dapprima con @piuttostoche, il suo profilo Instagram che conta quasi 300.000 follower e poi a teatro con “Ho fatto il Classico”, il suo primo spettacolo che tra il 2022 e il 2023 ha raggiunto le cinquanta repliche con innumerevoli serate da tutto esaurito. Dopo il successo del suo primo monologo comico live,è andato in terapia, ed è mai possibile che certe riflessioni le tenga solo per le quattro mura dello studio dello psicologo? Ma quando mai.