Pd | da Occupy Pd al Nazareno ‘L’imprevista’ Schlein e la nascita di una leadership

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Se siamo arrivati fin qui, vuol dire che tutto questo era imprevisto solo per chi non lo voleva vedere”. Comincia così il libro-dialogo tra Ellye la giornalista Susanna Turco, ‘L’imprevista. Un’altra visione del futuro’. Il racconto del percorso che ha portato la ragazzina cresciuta giocando “tra i boschi di castagni” vicino alla sua casa in Svizzera, che voleva fare la regista e in modo del tutto imprevisto, appunto, è diventata la prima donna segretaria del Pd. “Il mio impegno politico -racconta- non è nato da un’ambizione personale, mai avrei detto: ‘Io da grande voglio fare la politica'”.