Pacific Drive si aggiorna con l’update Drive Your Way

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il gioco indie sviluppato da Ironwood Studios, e pubblicato da Kepler Interactive,ha lanciato il suo secondomento gratuito: “Way“. Questo importantemento introduce una serie di caratteristiche interessanti, che permettono ai giocatori di avere un maggiore controllo sull’auto, sull’ambiente e sull’esperienza complessiva mentre navigano sulle strade desolate delo nord-occidentale. Si tratta dell’mento più significativo del gioco dal suo rilascio a febbraio, che introduce 6 preset di gioco, oltre alla configurazione predefinita di, offrendo ai giocatori nuove esperienze come “Iron Wagon”, “Scenic Tour” e “Mechanic’s Road Trip”. Per i piloti più coraggiosi, “Iron Wagon” rappresenta una sfida ad alto rischio in cui il fallimento di una corsa comporta la morte definitiva e la perdita del file di salvataggio.