Neonati morti a Traversetolo | la madre del primo bambino ha agito da sola

(Di lunedì 16 settembre 2024) Parma, 16 settembre 2024 – Avrebbedala ragazza 22enne accusata di omicidio volontario e occultamento di cadavere, in relazione alneonato trovato morto nella villetta dilo scorso 9 agosto. Ad affermarlo è un comunicato del procuratore di Parma, Alfonso D’Avino, ilche conferma anche il rinvenimento di un secondo piccolo cadavere sepolto nel giardino dell’abitazione. Già nelle scorse ore è emerso che la giovane avrebbe nascosto agevolmente la gravidanza, in quanto era riuscita a mantenere una figura snella e minuta anche a ridosso del termine, indossando addirittura abiti aderenti senza destare sospetti. Gli amici e il padre del neonato, un coetaneo residente in zona, spergiurano di non essere stati a conoscenza di nulla.