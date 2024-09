Napoli Manna | Conte un vincente rinnovi? Lavoriamo con Kvara e Meret

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) “è un: ha ambizione, ha lavorato in grandi club ed è esigente. Vederlo allenare è un piacere“. Sono queste le parole del direttore sportivo del, Giovanni, ai microfoni di Sky Sport. “Lukaku? Si è integrato in gruppo in modo straordinario, stiamo cercando di costruire qualcosa di importante“. Sui: “ha ancora tre anni di contratto con ile sta bene qui. Alcune squadre si sono approcciate a inizio sessione con noi e con il ragazzo e abbiamo condiviso la volontà di proseguire insieme. Stiamo parlando con l’entourage per il rinnovo, ma non c’è fretta, il ragazzo è tranquillo. Non c’è una corsa al rinnovo“. Discorso simile anche per, a cui il contratto scade il prossimo giugno: “Abbiamo parlato e abbiamo la volontà di continuare con lui e anche lui vuole proseguire con noi. Spesso è stato messo in discussione in modo non corretto“.