MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 | programma orari tv streaming Calendario 20-22 settembre

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Riparte il Motomondiale. Dopo una settimana di pausa, infatti, si torna in scena per il Gran Premio dell’, quattordicesimo appuntamento della stagione. Si correrà ancora sul tracciato di Misano Adriatico, dopo si è già disputato il Gran Premio di San Marino nel corso dello scorso fine settimana. La classe regina arriva a questo evento con una classifica generale che si fa davvero esplosiva. Jorge Martin, dopo il disastro di Misano-1, rimane in vetta alla graduatoria con 311 punti, ma Francesco “Pecco” Bagnaia si è riportato a solo 6 lunghezze di distacco. In terza posizione inizia a farsi minaccioso Marc Marquez che, dopo le due vittorie di Aragon e Misano-1 si è portato a 259 punti, con Enea Bastianini quarto a 250. In Moto2 lo scenario è clamoroso.