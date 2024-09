McTominay festeggia il debutto in maglia azzurra sui social

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Scottcelebra il suoindel Napoli con un post sui propri canali. Il Napoli ha ottenuto una convincente vittoria per 4-0 contro il Cagliari nella quarta giornata di Serie A. Oltre al terzo successo consecutivo della squadra di Antonio Conte, la serata ha segnato un momento speciale: ilufficiale di Scottin. IldiIl centrocampista scozzese Scott, trasferitosi recentemente dal Manchester United, ha fatto il suo ingresso in campo al 74’ sostituendo Khvicha Kvaratskhelia. Sebbene non abbia avuto un impatto diretto sul risultato finale,ha potuto mostrare alcune delle sue qualità, guadagnandosi già l’attenzione dei tifosi partenopei.