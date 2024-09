Marcia per salvare il bosco | La natura non si tocca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) GALLARATE (Varese) "Giù le mani dal": lo hanno ripetuto ieri pomeriggio gli oltre 300 partecipanti alla manifestazione promossa dal Comitato salviamo gli alberi di Gallarate, dal Presidio permanente e dagli ambientalisti perl’area boschiva sulla quale l’amministrazione comunale ha deciso di costruire un nuovo polo scolastico per i rioni di Cajello e Cascinetta, dismettendo gli istituti di quartiere. Intervento inserito nel più ampio progetto di rigenerazione urbana, Grow 29, cofinanziato per circa 18 milioni di euro con fondi europei e regionali. Da piazza Giovanni XXIII, davanti alla stazione, il lungo corteo, aperto dallo striscione con la scritta "Salviamo il" realizzato con le lettere colorate confezionate all’uncinetto da nonne e mamme, ha attraversato il centro cittadino e quindi ha raggiunto il presidio permanente in via Curtatone.