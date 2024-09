Manna | Meret non l’abbiamo mai messo in discussione vogliamo tenerlo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il ds del Napoli Giovanniè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Cagliari. Ha parlato dei rinnovi di Alexe Khvicha Kvaratskhelia.: «nonmaiin» Sul tecnico Antonio Conte ha dichiarato: «Ha ambizione e ha lavorato in grandissimi club, è una crescita per noi». Su Lukaku: «Sappiamo cosa hanno fatto insieme lui e Conte all’Inter. La volontà del mister è stata chiara immediatamente e il giocatore si è integrato subito con il gruppo. Ora stiamo cercando di costruire qualcosa di importante». Su Kvaratskhelia e il suo rinnovo: «Ha ancora tre anni di contratto. Ci sono state squadre che si sono approcciate a lui, ma abbiamo condiviso la volontà di continuare insieme. Stiamo lavorando con l’entourage del giocatore per arrivare a un rinnovo. Siamo tranquilli, non dobbiamo fare una corsa».