Manchester City-Inter Primavera LIVE Youth League | data ora cronaca info

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’farà mercoledì il suo esordio in UEFAcontro il. Si giocherà in Inghilterra alle ore 16, di seguito tutte lermazioni su come seguire il match in diretta. PRIMA GIORNATA – Dopo le due vittorie consecutive in campionato l’è pronta all’esordio in UEFAcontro il. La squadra di Andrea Zanchetta cerca di cancellare l’ultima esperienza da dimenticare in Europa, conclusa con un’eliminazione ai play-off successivi ai gironi contro l’Olympiakos ai calci di rigore. Cristian Chivu non era riuscito a fare bene, adesso il compito spetta all’ex allenatore dell’Under-18. In Inghilterra alAcademy Stadium alle ore 16 è in programma la partita proprio traed. Per seguire in diretta il match potete visitare il sito di-News.