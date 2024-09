L’iniziativa per sostenere i bambini malati di tumore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) La Spezia, 16 settembre 2024 - È stata presentata in municipio dall’assessore Giulio Guerri, da Laura Lombardi presidente Lilt e da Alessandro Bacchioni, presidente Cai La Spezia, la 'Pigiama Run 2024' che quest’anno per la prima volta si terrà anche alla Spezia. La 'Pigiama Run', giunta alla sua sesta edizione, è la manifestazione benefica dedicata alla lotta contro i tumori pediatrici e si corre e si cammina rigorosamente in pigiama! In tutto il mondo il mese di settembre è dedicato al Gold Ribbon ovvero alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.