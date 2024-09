La denuncia di una minorenne | Io stuprata sul lungomare Choc in riviera ad Ascoli ora si indaga

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – E’ estremamente delicata l’indagine sulla quale i carabinieri stanno lavorando sulladi una ragazzache è stata soccorsa, in stato confusionale, nella notte tra sabato e domenica. La giovane si trovava nell’area del fossato dell’Albula compresa tra i ponti di via Piemonte e del. Era in stato apparentemente confusionale ed ha affermato ai suoi soccorritori di essere stata violentata poco prima in un’area delNord. La giovane è stata accompagnata in ospedale e della vicenda sono subito stati informati i carabinieri della compagnia di San Benedetto. I militari hanno subito avviato le indagini dopo aver ricevuto conferma, dai sanitari, del fatto che effettivamente la visita medica aveva confermato che c’era stato, poco prima, un rapporto sessuale.