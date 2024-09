Juventus-Napoli Conte apre alla novità | il tecnico sta lavorando ad un cambio tattico

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’allenatore azzurro Antoniopotrebbe abbandonare il 3-4-2-1 per adottare il 4-3-2-1 nella partita contro la. L’attesa cresce per la super sfida di sabato prossimo, con ilche si prepara ad affrontare lain una partita che promette scintille. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, l’allenatore del, Antonio, staa una significativa svolta tattica che potrebbe rivoluzionare l’approccio della squadra per il prossimo incontro.di modulo all’orizzonte, reduce da una serie di sfide impegnative, potrebbe optare per undi modulo già nella partita contro la. Attualmente ilgioca con il 3-4-2-1, ma sembra chestia preparando una transizione verso un 4-3-2-1.