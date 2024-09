James Bond Ben Whishaw | Se me lo chiedessero riprenderei il ruolo di Q

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) L'attore Benha parlato del futuro dei film die della possibilità di essere coinvolto anche nel prossimo capitolo. Benha interpretato Q nei film dedicati alle avventure dicon star Daniel Craig e l'attore britannico ha ora parlato del suo possibile ritorno nel franchise. Durante un'intervista rilasciata a BBC c'è stato infatti modo di riflettere sul futuro dell'agente 007, assente dal grande schermo dal 2021 quando è stato distribuito nei cinema No Time To Die. Le ipotesi dell'attore Rispondendo alle domande sui prossimi progetti dedicati a, Benha dichiarato: "Non penso sarò nel prossimo film. Penso riprenderanno la storia da zero, con un nuovo cast, con un gruppo totalmente nuovo di interpreti. Quello