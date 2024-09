Il rombo del motore va in tribunale Indagati i titolari di officina accusati di disturbo alla quiete

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) La Spezia, 16 settembre 2024 – Ildeldelle due ruote è musica per gli appassionati ma non troppo per chi ascolta dall’esterno. Quel “ruggito“ infatti ha disturbato così tanto il vicinato che idell’dovranno adesso presentarsi ina Spezia perchèdel reato previsto dall’articolo 659 del codice penale ovvero deldelle occupazioni e del riposo delle persone. Secondo i residenti della zona infatti il rumore dei motori proveniente dal piazzale esterno dell’attività impediva il riposo e altre attività quotidiane proprio perchè così molesto e forte da far tremare le finestre e gli infissi. Insomma una situazione, a loro dire insopportabile.