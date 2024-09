Hockey pista l’Italia esordisce al meglio ai Mondiali 2024 Cile superato 7-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) La prima partita deidisu, in corso di svolgimento a Novara, in particolare al Pala Igor, premiadel ct Bertolucci. Gli azzurri infatti al match d’esordio nel Gruppo B hanno stravinto contro ilcon lo score di 6-0. LA CRONACA Nel primo tempoparte fortissimo: Malagoli è scatenato, ilnon ci capisce nulla. Il bomber della squadra di Alessandro Bertolucci mette a referto due zampate nei primi sei minuti mandando gli azzurri – oggi in bianco – in vantaggio 2-0. Da quel momento la partita si “sporca”: ci sono un po’ di chance, non nitidissime, da una parte e dall’altra. Gnata e Garcia presiedono alle rispettive porte: nessuna delle due squadre riesce a concretizzare. Si va al riposo sul 2-0 Italia.