GF 18 Staffelli abito giallo e Luzzi tuta blu | brand e prezzi

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 16 Settembre 2024 9:59 pm by Redazione Rebeccaindossa unall’inizio della prima puntata del Grande Fratello 2024, mentre Beatriceunablu. Per entrambe questo è un ritorno nel reality show condotto da Alfonso Signorini, in vesti differenti. Laè una ex concorrente del programma, tra le più amate. Nella passata edizione è riuscita a farsi sostenere da una fetta di pubblico abbastanza ampia e la sua esperienza le ha permesso di tornare nel reality come opinionista, a fianco di Cesara Buonamici. Invece, Rebecca continua a ricoprire il ruolo di commentatrice social. Ma vediamo insieme i dettagli dei loro outfit.