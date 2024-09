Fregene riaccesi i lampioni di via Santa Margherita Ligure

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 16 settembre 2024) Fiumicino, 16 settembre 2024 – Dopo diversi anni di inattività, ilungo viasono stati finalmente, restituendo luce e sicurezza ai cittadini della zona. L’intervento è avvenuto a seguito di numerose sollecitazioni effettuate dall’Amministrazione comunale, che ha lavorato intensamente per risolvere la problematica con Enel Sole, la società incaricata della gestione dell’illuminazione pubblica. L’infrastruttura luminosa, rimasta in disuso per troppo tempo, è stata ripristinata dopo attente verifiche e interventi tecnici sui pali della luce, garantendo finalmente un servizio essenziale per la viabilità e la vivibilità della zona. “Un risultato importante pere per i residenti di via, che da molto tempo attendevano il ripristino dell’illuminazione pubblica.