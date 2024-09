Frattesi mostra la sua versione ‘classica’ in Monza-Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024) Davideparte titolare in(1-1), ma non riesce a incidere come con la maglia della Nazionale italiana. Una prestazione classica per il numero 16, che pecca in un aspetto. SOTTO TONO – Simone Inzaghi risponde alle domande dei critici schierando Davidedal 1? in. In parte per premiarlo dopo le ottime partite con l’Italia (2 gol contro Francia e Israele). Ma la sensazione è che il numero 16 sarebbe ugualmente partito titolare, preservando Nicolò Barella in vista dell’esordio in Champions League contro il Manchester City (mercoledì alle 21) e del successivo derby contro il Milan (posticipo di domenica sera). Tuttavia la prestazione diinnon è ai livelli di quelle in azzurro. E la cosa non è affatto sorprendente, considerando il suo pregresso in nerazzurro.