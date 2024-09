EA FC 25 Season 1 Total Rush Premi E Carte Speciali Disponibili Dal 19 Settembre

Leggi tutta la notizia su fifaultimateteam

(Di lunedì 16 settembre 2024) La Stagione 1sarà disponibile con l’accesso anticipato di EA FC 25. Ie leper la modalità Ultimate Team possono essere riscattati a partire dalle 9:00 di giovedi 19. Durante la prima promo della stagione saranno rilasciate lee la carta speciale World Tour. In questo caso lein questione non sono dinamiche e quindi non riceveranno upgrade dell’overall e delle stats. L’attaccante spagnolo Adama Traore sarà il primo giocatore a ricevere la carta speciale World Tour, mentre riceveranno la cartaalcuni giocatori della MLS come l’attaccante colombiano Muriel, il difensore spagnolo Fontas e gli attaccanti Nacho Gil e Gauld.