Dottoressa aggredita al Pronto soccorso di Nocera Inferiore l’appello della Fials Salerno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’ennesima aggressione avvenuta presso ildell’ospedale diha riacceso i riflettori sul temasicurezza del personale sanitario, un problema che mette a rischio non solo l’incolumità degli operatori, ma anche l’efficienza del sistema sanitario locale. La, attraverso il suo segretario generale, Carlo Lopopolo, ha espresso profonda preoccupazione e richiesto interventi immediati per porre fine a questi episodi di violenza. “Siamo consapevoli delle difficili condizioni in cui operano i professionistisalute, già gravati da ritmi di lavoro intensi e dalla carenza cronica di personale,” ha dichiarato Lopopolo. “È fondamentale lavorare insieme per prevenire atti di violenza che possano compromettere il benessere fisico e psicologico degli operatori sanitari.