Chi è Lino Giuliano | età altezza peso fidanzata vero lavoro Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024), concorrente del2024, è conosciuto dal pubblico televisivo italiano per la sua partecipazione nell’estate del 2024 a Temptation Island insieme alladell’epoca Alessia Pascarella. Nella vita di tutti giorni è un barbiere ed è appassionato alla musica proprio come il, cantante neomelodico molto noto in Campania. Proprio con lui, sognando una carriera nel mondo dello spettacolo, duetta nella canzone Guagliò. “Ho scritto a Temptation Island perché non ho fiducia in lui, penso che mi tradisca e sono stanca di rincorrere un ragazzo immaturo”, le parole di Alessia sul fidanzatonel video di presentazione di Temptation Island, programma che ha dato notorietà ai due fidanzati napoletani.